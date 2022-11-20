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Стоит только Вашингтону понять, что выстроенный Киевом сценарий никогда не воплотится в жизнь, как США сразу охладеют к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал в воскресенье 20 ноября, бывший сотрудник госдепа США Майкл Киммейдж.

— Риск Зеленского связан с голливудским сценарием, что украинский конфликт быстро завершится, а этого не предвидится, — заявил он.

По мнению Киммейджа, США все еще верят, что Киев сумеет одержать верх над Москвой. На таком мифе и держится мнимая популярность самого Зеленского. Однако время идет, Киеву все тяжелее убежать своих западных покровителей в своих успехах и скорой победе, передает слова бывшего сотрудника госдепа Newsweek.

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что Зеленский начал манипулировать Вашингтоном, заставляя Белый дом принимать решения, противоречащие национальным интересам. По мнению журналиста, в текущей ситуации американское руководство пытается найти баланс.

Если США перестанут оказывать поддержку Украине, Зеленский попадет в сложную ситуацию, так как у него отсутствуют веские причины начать договариваться с Россией. Однако такие переговоры могут состояться, и Украина постарается подать их как свою победу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.