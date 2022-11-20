«Вместе веселее»: сын Наташи Королевой уезжает из России в США со стриптизершей

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Сын российской певицы Наташи Королевой Архип решил покинуть Россию и перебраться в США со своей невестой-стриптизершей Мелиссой Фокс.

— Естественно, мы поедем вместе, вместе веселее, — заявил он.

Сам Архип сейчас учится в университете и подрабатывает репетитором. А Мелисса, поставив по настоянию знаменитой свекрови крест на карьере стриптизерши, теперь визажист. В США молодые люди могут перебраться к бабушке Архипа Людмиле Порывай. О своих планах юноша рассказал в эфире телеканала НТВ.

Родители молодого человека не одобряют пассию сына.

Так, еще в декабре 2021 года отец Архипа Сергей Глушко признался, что хочет видеть рядом с наследником достойную девушку. Он заявил, что сыну пока рано думать о создании своей семьи.

Тем не менее сама Королева не вмешивается в личную жизнь Архипа и считает такое поведение родителей неправильным. Кроме того, она не собирается прогонять избранницу сына из дома. По ее словам, жизнь сама расставит все по местам.

В марте стало известно, что Архип Глушко сделал предложение своей девушке, после чего пара стала жить в особняке родителей молодого человека, разместившись на третьем этаже.