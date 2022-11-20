Токаев заявил о необходимости оправдать оказанное ему доверие народа

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления итогов exit poll после прошедших выборов главы государства в своем выступлении перед членами штаба заявил о необходимости оправдать оказанное ему избирателями доверие.

По словам политика, эта избирательная кампания останется в истории Казахстана. Токаев заявил, что народ выразил ему и его штабу «убедительное доверие».

— Доверие народа – это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народа, — подчеркнул казахский лидер.

Президент Казахстана также выразил признательность народной коалиции, которая выдвинула его кандидатуру на выборы, за оказанное ему доверие. Он назвал результат выборов «общей победой».

Кроме того в своем выступлении казахский лидер подчеркнул, что для строительства сильного государства необходимо установить справедливость. Без нее, по словам Токаева, не удастся осуществить реформы, пишет РИА Новости.

Согласно данным exit poll института комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» на воскресенье, 20 ноября, Токаев побеждает на выборах главы государства.