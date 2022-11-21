WP: США и ЕС столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину

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Соединенные Штаты Америки и европейские страны столкнулись с вызовом, поскольку их запасы оружия для отправки на Украину истощены. Об этом сообщила Washington Post со ссылкой на представителя страны — члена НАТО.

— Запад попал в сложную ситуацию. Многие (вооружения — прим. «ВМ») уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах, — говорится в материале.

По словам источника, решение проблемы с дефицитом вооружений требует «долгосрочных и стратегических действий». При этом он заверил, что у России нет проблем с запасом военной техники.

В субботу, 19 ноября, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сказал, что Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет тяжелой для Украины. По его словам, Америка и ее союзники намерены и дальше поддерживать украинские власти.

Президенту Украину Владимиру Зеленскому придется стать более сговорчивым с Россией в том случае, если американские власти перестанут оказывать поддержку его стране, об этом в беседе с «ВМ» заявил руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Но пойдет ли украинский лидер на такой шаг — подробности в материале «Вечерней Москвы».