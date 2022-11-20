Министр обороны США Остин заявил, что РФ располагает «впечатляющими вооружениями»

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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в субботу, 19 ноября, сказал, что Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет тяжелой для Украины.

— Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, — заявил он во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе.

Он отметил, что, однако, даже это обстоятельство не позволило российской армии «одержать верх» на Украине. Также глава Пентагона привел слова президента США Джо Байдена о том, что «Украина никогда не станет победой России».

— Мы знаем, что впереди могут быть трудности, так как Украину ждет суровая зима, — сказал Остин.

Он подчеркнул, что Америка и ее союзники намерены и дальше поддерживать украинские власти, сообщает ТАСС.

В этот же день Остин заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией и не будет втянут в боевые действия на Украине. Он охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как «крупнейший кризис безопасности», с которым сталкивались США с момента завершения холодной войны.