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Заммэра Сергунина: Московской платформе «Электронный дом» исполнилось два года

Евгений Белоусов
Город
Заммэра Сергунина: Московской платформе «Электронный дом» исполнилось два года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичному проекту «Электронный дом» исполнилось два года. Только с начала 2022-го к платформе присоединились 400 тысяч пользователей. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Цель любого городского проекта или технологии — сделать Москву максимально удобной для жизни. «Электронный дом» помогает с повседневными вопросами, связанными с многоквартирными домами. Сегодня платформой пользуются уже более 700 тысяч человек, — заявила она.

По словам заместителя столичного мэра, интерес горожан к проекту растет. Если в 2021-м на платформе «Электронный дом» прошло 92 собрания собственников, то до конца этого года их состоится свыше 700 — в 7,5 раза больше.

Примечательно, что функционал платформы все продолжает расширяться. Так, в рамках пилотного проекта в нескольких десятках домов запустили домофонную систему, которая позволяет прямо со смартфона принимать звонки, удаленно открывать дверь в подъезд и создавать временные пин-коды для входа.

Для использования новой функции жителям уже подключенных домов в тестовом режиме никакое дополнительное оборудование не требуется. Нужно лишь скачать мобильное приложение «Электронный дом Москва».

До этого заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице реализуются 20 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 314 гектаров, где планируется строительство производств, школ и других объектов, благодаря которым в городе появится более 71 тысячи новых рабочих мест.

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