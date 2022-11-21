Косачев: Улучшение отношений РФ с Украиной наступит после смены власти в Киеве

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Отношения между Украиной и Россией, возможно, будут нормализованы только после смены власти в Киеве. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

— Я не ожидаю ничего хорошего от нынешних властей Украины. Они находятся в плену собственных предыдущих действий, идеологических установок. Свободы маневра у них нет. Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине. Надеюсь, на этот раз она произойдет конституционным путем, — отметил он.

По его мнению, Украину необходимо принудить к исполнению обязательств, которые были заложены в Минских соглашениях, сообщает издание aif.ru.

В субботу, 19 ноября, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о желании России о краткосрочном затишье говорят о том, что он «мечется в агонии». По его словам, позиция России по вопросу переговоров «была и остается неизменно четкой».

«Вечерняя Москва» решила выяснить, пойдет ли Украина на переговоры с Россией без поддержки США. По мнению политолога Дмитрия Журавлева, такие переговоры могут состояться, и Киев постарается подать их как свою победу.