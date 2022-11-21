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В Польше потребовали от Украины извинений за Волынскую резню

Анастасия Колоскова
В мире
В Польше потребовали от Украины извинений за Волынскую резню
Фото: Unsplash

Несогласие Украины с ответственностью за Волынскую резню возмутительно на фоне помощи республике со стороны Варшавы. Об этом заявил польский политолог Лешек Сыкульский изданию Gazeta Wyborcza.

— Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида? — говорится в публикации.

Он также подверг критике заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясина, который назвал страну «слугой украинского народа».

Сыкульский отметил, что Варшава передала Киеву более 300 танков, не имея им «эквивалентной замены». Политолог назвал Польшу главным спонсором Украины на сегодняшний день. При этом он задается вопросом, в интересах ли страны вступать в конфликт с Россией, передает РИА Новости.

Официальный ввод польских войск на Украину — маловероятный сценарий, так как Западу невыгодна прямая конфронтация с российской армией. Однако неофициально польские военнослужащие уже давно участвуют в конфликте. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

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