Ефимов: 125 новых решений появилось в «Банке технологий» с начала года

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Число высокотехнологичных решений в столичном «Банке технологий» увеличилось более чем на 50 процентов с начала текущего года. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В 2022 году в столичный «Банк технологий» для промышленных предприятий вошли 125 новых решений. Производства могут использовать их для модернизации действующих мощностей или запуска новых линий. Всего сегодня «Банк технологий» включает свыше 240 технологических разработок более чем от 150 вендоров, — рассказал он.

Так, в «Банк» ввели технологию автоматизации поиска материала по заданным свойствам, платформу для управления контентом и автоматизации документооборота, облачный сервис мониторинга строительных работ, а также цифровой двойник предприятия.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского, с помощью таких решений столичные предприятия могут обеспечить полную технологическую безопасность и развивать производственные технологии собственным уникальным путем.

На столичном инвестиционном портале зарегистрировались 20 тысяч представителей бизнеса с начала года. Это на четыре тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пользователям портала доступно почти 30 онлайн-сервисов, с помощью которых они могут заполнить заявку на получение субсидии и льготного займа.