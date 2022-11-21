Свыше 4,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в России выявили 4662 новых случая коронавируса. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в понедельник, 21 ноября.

За указанный период в стране зафиксировали 55 летальных исходов от COVID-19. При этом 448 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с диагностированным вирусом.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром врачей за сутки полностью выздоровели 4164 пациента, отмечается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне иммунолог Николай Крючков предупредил об угрозе «тридемии» в России. По его словам, россиян может ожидать самая мощная сезонная эпидемия гриппа за последнее время. Так, он уточнил, что грипп будет распространяться из-за нескольких факторов. В первую очередь из-за того, что в 2020–2021 годах распространение этой болезни практически не наблюдалось ввиду качественных противоэпидемических мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, как повторное заражение коронавирусом влияет на здоровье. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин уточнил, что ковид провоцирует целый ряд заболеваний, которые наносят все больше вреда при каждом последующем заражении.