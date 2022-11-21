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Приметы и советы

Психиатр рассказала, кто чаще сталкивается с паническими атаками

Лейла Алиева
Общество
Психиатр рассказала, кто чаще сталкивается с паническими атаками
Фото: pexels.com/andrew

От панических атак чаще всего страдают женщины. Об этом рассказала психиатр, врач-эпилептолог, руководитель Междисциплинарного центра профилактики пароксизмальных состояний Татьяна Казенных.

— Чаще панические атаки встречаются у молодых людей 25–28 лет. Женщины страдают от панических расстройств в два–три раза чаще, чем мужчины. Вклад в заболевание вносят различные факторы. Предрасполагающие — это наша генетика, конституция, — пояснила она.

Ускоряют развитие заболевания эмоциональные потрясения и биологические факторы, среди которых гормональные перестройки, менструальный цикл у женщин. Также на панические расстройства влияют погода, большое количество физических нагрузок, злоупотребление алкоголем и какими-то психостимулирующими веществами.

По словам специалиста, паническими атаками страдает 2–5 процентов населения, а разовая атака может стать обычной реакцией на стресс. Если такое состояние появляется часто, то лучше обратиться к врачу, передает «Газета.ru».

До этого врач-психиатр Антон Елисеенко рассказал, когда человеку нужно обратиться за квалифицированной психологической помощью.

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