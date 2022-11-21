Эксперты оценили итоги выборов в Казахстане

Фото: Администрация президента РФ

Касым-Жомарта Токаева переизбрали на пост президента Казахстана. Эксперт оценили итоги прошедших выборов.

Политолог, журналист Юрий Светов отметил, что России нужно будет искать точки соприкосновения с Казахстаном. Эксперт допустил, что вопросы будущего сотрудничества российская сторона обсудит с президентом республики на встрече ОДКБ в Ереване, передает «360».

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин отметил, что прошедшие выборы были для казахстанцев так называемым референдумом по доверию Токаеву как легитимному, самостоятельному, ни от кого и ни от чего не зависящему лидеру страны.

По словам эксперта, Токаев обладает серьезным дипломатическим бэкграундом.

— Он прекрасно понимает, что в современном мире, переживающем очень сильную турбулентность и постоянные кризисы, Казахстану надо стараться как можно меньше попадать в зону риска. Я думаю, такой же политики будут стараться придерживаться и далее, — отметил Грозин в комментарии «Радио 1».

Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы государства. Соответствующая поздравительная телеграмма была опубликована в понедельник, 21 ноября.