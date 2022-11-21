Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы государства. Соответствующая поздравительная телеграмма была опубликована в понедельник, 21 ноября.

— Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан Вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого Вами курса государственного развития, — отмечается в публикации.

Также глава РФ отметил важность совместной работы по совершенствованию стратегического партнерства союзничества между двумя странами, цитирует документ РИА Новости.

Напомним, что Токаев побеждает на выборах президента Казахстана. Он набрал 81,31 процента голосов. Такие данные представили территориальные комиссии областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Астана. Второе место по итогам выборов занял кандидат от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, набравший 3,42 процента голосов.

«Вечерняя Москва» выяснила, зачем Токаеву внеочередные выборы президента и кто будет его оппонентом. По словам руководителя отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрея Грозина, настоящая смена власти произошла в Казахстане лишь после январских столкновений. Он отметил, что в этот момент Токаев сумел убрать гегемонию Назарбаева.