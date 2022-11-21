Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Араз Салехов
Политика
Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы государства. Соответствующая поздравительная телеграмма была опубликована в понедельник, 21 ноября.

— Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан Вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого Вами курса государственного развития, — отмечается в публикации.

Также глава РФ отметил важность совместной работы по совершенствованию стратегического партнерства союзничества между двумя странами, цитирует документ РИА Новости.

Напомним, что Токаев побеждает на выборах президента Казахстана. Он набрал 81,31 процента голосов. Такие данные представили территориальные комиссии областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Астана. Второе место по итогам выборов занял кандидат от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, набравший 3,42 процента голосов.

«Вечерняя Москва» выяснила, зачем Токаеву внеочередные выборы президента и кто будет его оппонентом. По словам руководителя отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрея Грозина, настоящая смена власти произошла в Казахстане лишь после январских столкновений. Он отметил, что в этот момент Токаев сумел убрать гегемонию Назарбаева.

Владимир Путин Выборы Касым-Жомарт Токаев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте