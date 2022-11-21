Стало известно, сколько молодых россиян сталкивались с оскорблениями в интернете

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Три четверти (75 процентов) молодых россиян сталкивались с оскорблениями или грубостью в свой адрес при общении в интернете, а каждый третий (31 процент) признается, что иногда оскорбляет собеседников сам. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

Аналитики также сообщили, что юноши почти вдвое чаще девушек позволяют себе грубость в Сети (40 процентов против 24 процентов).

Чаще всего с оскорблениями в Сети сталкиваются подростки.

Эксперты также сообщили, что культура интернет-коммуникации снижается: почти каждый второй молодой россиянин считает, что за последние пару лет оскорблений в интернете стало заметно больше, передает RT.

В опросе приняли участие более 1000 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

Эксперты столичного департамента информационных технологий подготовили пять советов, которые позволят научить детей безопасному поведению в интернете и оградить их от нежелательного контента.