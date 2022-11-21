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В Совфеде допустили принятие закона о выходном 31 декабря в этом году

Лейла Алиева
Общество
В Совфеде допустили принятие закона о выходном 31 декабря в этом году
Фото: Пресс-служба Совфеда

Грядущие новогодние каникулы могут стать на день длиннее, в случае принятия закона о выходном 31 декабря уже в этом году. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

— В этом случае будет действовать принятая процедура переноса праздничного дня, выпадающего на выходной, поэтому новогодние каникулы станут длиннее, так как 31 декабря выпадает на субботу, — пояснил он.

Чтобы закон прошел три чтения в Госдуме, был одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован, достаточно одного месяца, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что Государственная дума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря, который был внесен в нижнюю палату еще два года назад. Данную идею ранее поддерживал глава государства Владимир Путин, который предлагал принять все необходимые решения, чтобы сделать этот день праздничным на федеральном уровне.

18 ноября участники проекта «Активный гражданин» приняли решение о формате празднования Нового года в столице.

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