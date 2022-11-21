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Лукашенко допустил, что инцидент с упавшей в Польше ракетой не был случайностью

Анастасия Колоскова
В мире
Лукашенко допустил, что инцидент с упавшей в Польше ракетой не был случайностью
Фото: Администрация президента РФ

Ситуация с украинской ракетой, упавшей на территории Польши, не похожа на случайность. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Никто не задается элементарным вопросом: чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными…, так развернулась и пошла в обратную сторону? <...>Таких случайностей не бывает, — выразил свое мнение белорусский лидер на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Лукашенко отметил, что украинцы запустили ракету С-300, когда российских ракет не было в воздухе. Он подчеркнул, что ни украинские, ни американские власти не сообщают, «по каким объектам они били».

Президент Белоруссии также задался вопросом, почему натовское государство было атаковано именно во время саммита G20.

— Я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда, — заключил Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. По сообщениям МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен ВСУ.

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