Читатели NYT напомнили о военных преступлениях ВСУ

Фото: gur.gov.ua

Киевский режим совершает военные преступления, видео с расстрелом российских военнопленных тому подтверждение. Таким образом читатели американской газеты The New York Times отреагировали на ужасающие кадры с украинскими бандформированиями.

«Какая самооборона??? Когда все лежат лицом вниз на земле. Очевидно, что они совершили военное преступление», — написал ttravel07.

«А что NYT думает о российском военнопленном, связанном прочными веревками и пищевой пленкой и заживо сожженном украинскими нацистами? Самооборона?» — задается вопросом пользователь.

По мнению RMindset, Украина за все время спецоперации только и делала, что совершала военные преступления, сообщают «Известия».

В пятницу, 18 ноября, в Сети распространилось видео, на котором ВСУ расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле. В Минобороны РФ отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина пообещала, что Киев внимательно изучит недавно опубликованное видео с убийством российских солдат, сдавшихся в плен. Но при этом, по ее мнению, украинским солдатам нет смысла расстреливать солдат ВС РФ, так как каждый военнопленный необходим для обмена.