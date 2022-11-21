Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Генсек НАТО перепутал Украину с Россией и призвал не поддерживать Киев

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генсек НАТО перепутал Украину с Россией и призвал не поддерживать Киев
Фото: flickr/nato

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на парламентской ассамблее альянса перепутал Украину и Россию. Трансляция велась пресс-службой альянса в понедельник, 21 ноября.

— Никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию, — заявил Столтенберг.

Исправившись, генсек альянса призвал продолжать расширять военные поставки Киеву. Он также рекомендовал парламентариям стран НАТО способствовать повышению поддержки этой деятельности среди своих избирателей, передает ТАСС.

Похожий случай произошел недавно с президентом США Джо Байденом. В начале ноября он выступал перед избирателями и рассказывал им о причинах роста цен на энергоресурсы.

Американский лидер тогда назвал инфляцию «мировой проблемой» из-за войны в Ираке и последствия для нефти «из-за действий России». Правда, президент тут же поправился и заявил, что имел в виду не Ирак, а Украину. Свою ошибку он объяснил тем, что думает об Ираке, поскольку там умер его сын. Это тоже не является правдой. Его старший сын Бо Байден скончался в 2015 году в возрасте 46 лет от рака мозга в США.

Украина Йенс Столтенберг Россия НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте