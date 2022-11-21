Генсек НАТО перепутал Украину с Россией и призвал не поддерживать Киев

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на парламентской ассамблее альянса перепутал Украину и Россию. Трансляция велась пресс-службой альянса в понедельник, 21 ноября.

— Никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию, — заявил Столтенберг.

Исправившись, генсек альянса призвал продолжать расширять военные поставки Киеву. Он также рекомендовал парламентариям стран НАТО способствовать повышению поддержки этой деятельности среди своих избирателей, передает ТАСС.

Похожий случай произошел недавно с президентом США Джо Байденом. В начале ноября он выступал перед избирателями и рассказывал им о причинах роста цен на энергоресурсы.

Американский лидер тогда назвал инфляцию «мировой проблемой» из-за войны в Ираке и последствия для нефти «из-за действий России». Правда, президент тут же поправился и заявил, что имел в виду не Ирак, а Украину. Свою ошибку он объяснил тем, что думает об Ираке, поскольку там умер его сын. Это тоже не является правдой. Его старший сын Бо Байден скончался в 2015 году в возрасте 46 лет от рака мозга в США.