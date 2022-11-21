«Есть определенная сложность»: политолог Светов рассказал об отношении к русским в Казахстане

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Почти три миллиона русских проживают в Казахстане, о чем свидетельствует последняя перепись. Это вторая по численности этническая группа в стране после самих казахов. Однако с отношением к русским в Казахстане не все в порядке, рассказал «Вечерней Москве» политолог Юрий Светов.

По словам собеседника «ВМ», русское население все еще не может принимать полное участие в политической жизни Казахстана. Определенные трудности возникают и при устройстве на работу.

Так, в Казахстане особое внимание уделяют жузам, объединениям казахских родов, из множества которых состоит коренное население страны. При выдвижении на какую-либо должность казахи ориентируются именно на жузовую клановую политику. В таких ситуациях, отмечает Светов, русские остаются без каких-либо привилегий. Однако на некоторые виды работ в Казахстане принято набирать людей из соседних стран.

— Есть определенная сложность в вопросе отношения к русскоязычному населению. Казахское население не очень склонно к работе в промышленности, так исторически сложилось, — заметил политолог.

По мнению специалиста, если отток русских из страны продолжится, то у государства возникнут определенные сложности с промышленностью. Однако Астана давно пытается привлекать на такие работы приезжих из Узбекистана и Киргизии, заключил собеседник «ВМ».

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