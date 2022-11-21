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Зачем Япония выделила деньги 19 странам, не поддержавшим резолюцию ООН с осуждением РФ

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Зачем Япония выделила деньги 19 странам, не поддержавшим резолюцию ООН с осуждением РФ
Фото: shutterstock

Власти Японии выделили финансовую помощь странам, которые не поддержали резолюцию ООН с осуждением специальной военной операции России на Украине. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

По словам специалиста, Япония и США пытаются переманить страны, поддерживающие Россию, с помощью финансовой помощи.

— Не стоит забывать, что Япония всегда работает в паре с Соединенными Штатами. Я считаю, что это своеобразная попытка купить голоса этих стран. Маловероятно, что это поощрение за то, что они не поддержали резолюцию ООН с осуждением России за СВО, — считает Журавлев.

Однако политолог подчеркнул, что финансовая помощь Японии не сможет изменить позицию стран, которые поддерживают Россию.

— Я думаю, что у Японии не получится подкупить эти страны. Социальная, политическая и информационная ситуация в мире такова, что страны, которые колебались и имели сомнения, уже определились со своей позицией. Давление столь велико, что всех кого можно было купить, уже купили и продали. На стороне России остались те союзники, которых невозможно подкупить, — заключил Журавлев.

21 ноября стало известно, что власти Японии решили выделить 12,8 миллиарда иен (91 миллион долларов) в рамках финансовой помощи 19 странам, которые не поддержали резолюцию ООН с осуждением специальной военной операции России на Украине. Большую часть данной суммы должен получить Лаос: 20 миллионов долларов. Также Вьетнаму и Ирану планируют выделить 12 миллионов и 11 миллионов долларов соответственно. Кроме того, в список попали Киргизия, Никарагуа и Эфиопия.

В Японии заявили, что выбор стран разрабатывался в первую очередь, исходя из дипломатического значения и гуманитарной ситуации.

Политика Япония ООН Россия
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