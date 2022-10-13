«За союзничество надо платить»: почему в ООН приняли резолюцию об осуждении референдумов

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Генассамблея ООН 12 октября во время заседания приняла новую антироссийскую резолюцию. Согласно документу, рекордные 143 члена ООН не признали референдумы на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Почему так много стран выступили в поддержку резолюции, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

Кто поддержал и почему

По мнению собеседника «ВМ», причиной голосования против России могла стать как нелюбовь к русским, так и собственные нерешенные территориальные проблемы.

— Почему за резолюцию проголосовала, например, Венгрия? Она член НАТО, член ЕС, в данном случае была жесткая команда. А вот почему выступила против нас Сербия? Есть государства, которые против референдумов не потому, что они русофобы. Просто у них имеются аналогичные проблемы. У Сербии это Косово, у Франции есть остров Корсика, на котором процветают сильные сепаратистские движения. У Италии проблемы с Сардинией и Сицилией, у Великобритании — Шотландия и Северная Ирландия. Они прекрасно понимают, что случившееся сейчас — прецедент, означающий, что можно проводить референдумы, а потом отделяться. В истории с Косово что было сделано: было заявлено, что эти референдумы могут проходить без согласования с властями страны, от которой они хотят отделиться, — пояснил Светов.

В случае если бы Сербия поддержала Россию, она бы автоматически признала легитимность Косова, уточнил Светов. В данном случае отношения страны с Россией играют второстепенную роль. Нерешенные внутренние проблемы есть, например, у Турции и Афганистана, которые также выступили против РФ, уточнил политолог.

Многие страны были вынуждены голосовать в поддержку резолюции из-за давления США, уверен Светов.

— Бразилия слишком близко к США и слишком зависит от Америки в экономических вопросах. Аргентина — то же самое. И Аргентина, и Бразилия — фактически разделенные государства внутри из-за политических процессов. В Бразилии бывший президент имеет шансы победить нынешнего. У них в конце месяца — второй тур президентских выборов. Действующему президенту американцы вполне могли пообещать деньги для победы на выборах, если он проголосует против России, — предположил собеседник «ВМ».

Кто воздержался

35 воздержавшихся стран (в числе которых Индия, Китай, Таджикистан, Казахстан, Таиланд, Армения и др.) выбрали такую позицию, осознавая, что идти против РФ им невыгодно, отметил Светов.

При этом нельзя сказать, что такие страны являются союзниками России, уверен эксперт.

— У нас нет союзников. Разве что Белоруссия — союзник, который не может существовать без нашей помощи. Таковы реалии, в этом нет ничего дурного. Те же США многие годы содержат вооруженные силы Египта или Израиля. За союзничество надо платить. Мы тоже за что-то платим: например, продаем Индии энергоносители с большой скидкой, помогаем. То, что сейчас Путин делает в Азии (где будет проходить саммит «Россия — Центральная Азия»), — очень правильно. Чем теснее у нас будут экономические связи, тем сложнее будет другим государствам выступать против России даже в таких случаях, — резюмировал политолог.