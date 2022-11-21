«Удивительно и гадко»: Газманов назвал покинувшего Россию Галкина предателем

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Популярный российский певец Олег Газманов долгое время поддерживал хорошие отношения с уехавшим из России юмористом Максимом Галкиным*. Однако недавние события и поведение шоумена удивили и возмутили певца.

— Мы были дружны. Но он предал свою страну, предал людей, которые здесь живут. Для меня не так удивительно, что он уехал, а удивительно и гадко, что он оттуда порочит страну, — заявил Газманов.

По его словам, поведение Галкина можно объяснить «комплексом мигранта». Человек, покинув свою страну, пытается оправдать свой поступок руганью и критиком в адрес Родины. Однако это только настраивает против него аудиторию, некогда любившую его, рассказал Газманов в эфире передачи «Судьба человека».

В середине октября сообщалось, что Галкин ответил недоброжелателям, которые считают, что после его отъезда за границу артист вынужден выступать в небольших залах за скромные гонорары.

С мая Галкин и его жена Алла Пугачева планируют продать свой загородный дом в деревне Грязь. Согласно различным источникам, супруги вложили в этот особняк около миллиарда рублей и при продаже хотят получить равную вложенной сумму. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил «Вечерней Москве», почему дом не удастся продать за эти деньги

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.