Мужа Липницкой призвали в армию во время частичной мобилизации

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Мужа олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Юлии Липницкой, экс-фигуриста Владислава Тарасенко призвали в армию в рамках частичной мобилизации до ее окончания в России. Об этом стало известно в понедельник, 21 ноября.

Осенью этого года Тарасенко получил повестку в военкомат, после чего явился в сам комиссариат. По прохождении всех процедур его направили на военную подготовку в подмосковном Алабине, передает РИА Новости.

В сентябре сообщалось, что бывший футболист сборной России и московского «Локомотива», бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Отец футболиста Риант Билялетдинов заметил, что по закону следует призывать людей до 35 лет, а Билялетдинову уже 37.

Позже экс-участник сборной России рассказал, как посетил военный комиссариат после получения повестки. По его словам, посещение учреждения было связано с обновлением данных, после чего его отпустили домой.

Кроме того, повестку в военкомат получил депутат Государственной думы Николай Валуев. Он уточнил, что в отличие от других парламентариев, которые встали на воинский учет в Москве, ему пришлось ехать в военкомат по месту прописки.