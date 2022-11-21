Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужа Липницкой призвали в армию во время частичной мобилизации

Александр Афонин
Общество
Мужа Липницкой призвали в армию во время частичной мобилизации
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Мужа олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Юлии Липницкой, экс-фигуриста Владислава Тарасенко призвали в армию в рамках частичной мобилизации до ее окончания в России. Об этом стало известно в понедельник, 21 ноября.

Осенью этого года Тарасенко получил повестку в военкомат, после чего явился в сам комиссариат. По прохождении всех процедур его направили на военную подготовку в подмосковном Алабине, передает РИА Новости.

В сентябре сообщалось, что бывший футболист сборной России и московского «Локомотива», бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Отец футболиста Риант Билялетдинов заметил, что по закону следует призывать людей до 35 лет, а Билялетдинову уже 37.

Позже экс-участник сборной России рассказал, как посетил военный комиссариат после получения повестки. По его словам, посещение учреждения было связано с обновлением данных, после чего его отпустили домой.

Кроме того, повестку в военкомат получил депутат Государственной думы Николай Валуев. Он уточнил, что в отличие от других парламентариев, которые встали на воинский учет в Москве, ему пришлось ехать в военкомат по месту прописки.

Спорт Фигурное катание Мобилизация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте