«Провел полчаса»: бывший футболист сборной России Билялетдинов рассказал о посещении военкомата

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Бывший полузащитник сборной и московского «Локомотива», бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов рассказал, как посетил военкомат после получения повестки.

— Сегодня с утра сходил в военкомат: просто сверили данные, так как давно не обновлял их. В военкомате провел полчаса, после чего отправился домой. Просто уточнили данные, — рассказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Повестку спортсмену вручили накануне, об этом журналистам рассказал его отец Ринат Билялетдинов. Он заметил, что по закону следует призывать людей до 35 лет, а Билялетдинову уже 37. Так как в России объявлена не полная, а частичная мобилизация, добавил он, футболиста не должны были мобилизовать.

Недавно главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что игроки по-разному отреагировали на объявленную в стране частичную мобилизацию, но абстрагироваться от этого не смог никто.

Также сообщалось, что проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.