Бывший футболист сборной России Билялетдинов получил повестку в 37 лет

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Бывший футболист сборной России и московского «Локомотива», бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил отец спортсмена Ринат Билялетдинов.

— Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад, — рассказал он.

Отец футболиста также заметил, что по закону следует призывать людей до 35 лет, а Билялетдинову уже 37. Так как в России объявлена не полная, а частичная мобилизация, добавил он, футболиста не должны были мобилизовать.

Теперь отец Билялетдинова хочет выяснить, насколько правильной была присланная его сыну повестка, передает РБК.

Недавно главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что игроки по-разному отреагировали на объявленную в стране частичную мобилизацию, но абстрагироваться от этого не смог никто.

Также сообщалось, что проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.

Форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на портале «Госуслуги». Для подачи заявления на отсрочку нужно сначала заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП гендиректора.