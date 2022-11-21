ЦБ разрешил ВЭБ и некоторым банкам вывозить за рубеж валюту свыше десяти тысяч долларов

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Совет директоров Центробанка РФ разрешил ВЭБ.РФ и «уполномоченным банкам» вывозить за рубеж наличную иностранную валюту в сумме более 10 тысяч долларов, следует из сообщения, опубликованного на сайте регулятора в понедельник, 21 ноября.

— Уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции, — отмечается на сайте ЦБ.

Кроме того, регулятор разрешил ВЭБ и уполномоченным банкам вывоз наличной иностранной валюты для случаев, «не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов», однако только при условии обратного ввоза такой же суммы денег и при получении соответствующего разрешения ЦБ.

В Центробанке добавили, что вывоз иностранной валюты другими юридическими или физическими лицами не предусмотрен.

Основные перемены в российской экономике в ближайшее время будут связаны с изменениями в торговле с другими странами. Однако экономика будет меняться и внутри России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.