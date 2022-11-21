В Госдепе заявили, что США следят за сообщениями о казни российских военнопленных

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Власти Соединенных Штатов внимательно следят за ситуацией и сообщениями о расстреле российских военнопленных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 21 ноября, заявила американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепартаменте вопросы пресечения военных преступлений.

— Разумеется, мы очень внимательно за этим следим, — сказала она.

Посол добавила, что все стороны конфликта должны придерживаться общепринятых норм введения боевых действий, передает ТАСС.

Речь идет об инциденте, который произошел 18 ноября. Тогда в Сети распространились два ролика, где была показана сдача в плен российских военнослужащих ВСУ. На первом видео показан сам процесс принятия военнопленных. На втором — уже убитые российские солдаты. Кадры вызвали широкий резонанс и осуждение действий украинской армии.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует, чтобы международные организации осудили убийство российских военнопленных и провели расследование инцидента. Она отметила, что РФ неоднократно указывала на подобную проблему мировому сообществу.

СК РФ в свою очередь возбудил уголовное дело по факту массового расстрела. На текущий момент принимаются меры по опознаванию авторов указанного ролика.