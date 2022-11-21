Американские ученые объяснили, почему женщины меньше мужчин хотят секса

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Женщины по сравнению с мужчинами реже хотят секса из-за низкого уровня тестостерона. К такому выводу пришли психологи из Университета штата Оклахома, результаты исследования были опубликованы в журнале Biological Psychology.

В исследовании приняли участие 48 пар молодоженов. Они прошли тестирование на когнитивные способности и сдали анализ слюны для определения уровня тестостерона. Затем в течение 14 дней молодожены заполняли опросник об их сексуальном влечении ко второй половинке.

Согласно результатам исследования, мужчины хотели секса с любимой больше, нежели женщины со своими партнерами. Кроме того, у них был зафиксирован более высокий уровень тестостерона.

— Мы одновременно изучили роль биологических, когнитивных и эмоциональных факторов для объяснения половых различий в сексуальном влечении. Различия в уровнях тестостерона у мужей и жен оказались единственным фактором, который помог объяснить более высокое сексуальное влечение у мужчин, — отмечается в исследовании.

До этого ученые заявили, что развитие мозга у женщин может быть связано с частотой стимуляции клитора. Исследователи провели эксперимент при участии 20 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Им на белье крепили вибраторы, после чего фиксировались изменения в деятельности мозга одновременно со стимуляцией клитора.

Выяснилось, что при вибрациях у испытуемых активировалась соматосенсорная кора. Данная часть мозга была более развита у тех, чья сексуальная жизнь была активнее за последний год.