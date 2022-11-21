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Бригада украинских солдат, устроившая расстрел российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с представителями Североатлантического альянса (НАТО). Об этом журналистам рассказал бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее мужчина сам служил в вышеуказанной бригаде, однако перешел на российскую сторону после того, как украинские радикалы казнили его отца. По словам экс-бойца ВСУ, военнослужащих этой бригады приучали ненавидеть все русское, такие мысли насаждались им задолго до начала специальной операции РФ на Украине.

Собеседник RT уточнил, что обучением украинских солдат из этой бригады занимались американские войска. В частности, экс-боец украинских сил заметил, что «промыванием мозгов» занимались морские пехотинцы из Соединенных Штатов.

Речь идет об инциденте, который произошел 18 ноября. Тогда в Сети распространились два ролика, где была показана сдача в плен российских военных ВСУ. На первом видео показан сам процесс принятия военнопленных. На втором — уже убитые российские солдаты.

Комментируя данное событие, спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал осудить действия украинской армии.