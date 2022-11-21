Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс-солдат ВСУ: Расстрелявшая российских пленных бригада тесно сотрудничает с НАТО

Егор Провоторов
Общество
Экс-солдат ВСУ: Расстрелявшая российских пленных бригада тесно сотрудничает с НАТО
Фото: gur.gov.ua

Бригада украинских солдат, устроившая расстрел российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с представителями Североатлантического альянса (НАТО). Об этом журналистам рассказал бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее мужчина сам служил в вышеуказанной бригаде, однако перешел на российскую сторону после того, как украинские радикалы казнили его отца. По словам экс-бойца ВСУ, военнослужащих этой бригады приучали ненавидеть все русское, такие мысли насаждались им задолго до начала специальной операции РФ на Украине.

Собеседник RT уточнил, что обучением украинских солдат из этой бригады занимались американские войска. В частности, экс-боец украинских сил заметил, что «промыванием мозгов» занимались морские пехотинцы из Соединенных Штатов.

Речь идет об инциденте, который произошел 18 ноября. Тогда в Сети распространились два ролика, где была показана сдача в плен российских военных ВСУ. На первом видео показан сам процесс принятия военнопленных. На втором — уже убитые российские солдаты.

Комментируя данное событие, спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал осудить действия украинской армии.

Украина Львов Россия НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте