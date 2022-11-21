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«Не забудем, не простим»: Володин призвал осудить Украину за убийство российских военнопленных

Араз Салехов

Сюжет: 

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«Не забудем, не простим»: Володин призвал осудить Украину за убийство российских военнопленных
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник, 21 ноября, призвал осудить действия украинской армии, которые расстреляли российских военнопленных.

— Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих — лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства, — отметил он.

По его мнению, поддерживающие Украину страны должны понять, что имеют дело с «нацистским государством, садистов, у которых руки по локоть в крови». Кроме того, Володин в своем Telegram-канале считает необходимым отправить украинского лидера Владимира Зеленского под трибунал за его преступления.

— Не забудем, не простим, — подчеркнул Володин.

В пятницу, 18 ноября, в Сети распространилось видео, на кадрах которого украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле. Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

Накануне вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев внимательно изучит недавно опубликованное видео с убийством российских солдат, сдавшихся в плен. Однако, по ее мнению, украинские солдаты не заинтересованы в проведении казней, так как каждый военнопленный необходим для обмена

Украина Вячеслав Володин Армия Россия
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