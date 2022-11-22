Москвичам рассказали о снижении атмосферного давления в городе 22 ноября

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Понижение атмосферного давления воздуха прогнозируется в столичном регионе во вторник, 22 ноября. При этом в пятницу произойдет его резкий рост до аномального показателя в 756 миллиметров ртутного столба, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, нормой этого показателя для столичного региона является показатель в 748 миллиметров ртутного столба. В предстоящие два дня этот показатель упадет относительно понедельника на 10 мм. А в пятницу и субботу вырастет на 15-18 мм в сравнении с показателями среды.

В интервью ТАСС специалист спрогнозировал, что 22 и 23 ноября днем атмосферное давление в регионе составит 742 миллиметра ртутного столба, двумя днями позднее — 750, а к субботе — 760 миллиметров. Перепады давления очевидны, поскольку в минувший понедельник этот показатель составлял 751 мм.

Накануне столичный главк МЧС предупредил москвичей о том, что ледяной дождь ожидается в российской столице в ночь на вторник. Он продлится всю первую половину дня.