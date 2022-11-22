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Байден попытался поговорить с помилованной в честь Дня благодарения индейкой

Лейла Алиева
В мире
Байден попытался поговорить с помилованной в честь Дня благодарения индейкой
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден провел в Белом доме ежегодную церемонию помилования индейки в День Благодарения. Во время мероприятия американский лидер решил поговорить с индейкой и протянул ей микрофон. Об этом сообщает агентство Politico.

— А теперь, на основании их характера и стремления быть продуктивными членами общества, я помилую Шоколадку и Крошку, — сказал он.

В этом году для участия в помиловании решили выбрать индейки, которые были названы в честь печенья с шоколадной крошкой.

На кадрах видно, как стоя рядом с индейкой, Байден рассказал о любви Бога к ним, а после этого решил передать микрофон своему собеседнику.

Президент Джо Байден больше года возглавляет Соединенные Штаты Америки, однако даже за этот недолгий промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций, которыми он продолжает поражать мировое сообщество — от забавных оговорок до крайне необъяснимых действий. Многие представители политической элиты полагают, что глава Белого дома болен деменцией и именно этим объясняются его выходки. «Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.

Кроме того, странное поведение американского лидера зачастую приводит к тому, что он становится объектом насмешек. «Вечерняя Москва» подготовила подборку самых необычных выходок президента Штатов.

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