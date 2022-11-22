Более 10 тысяч родителей первоклассников оформили карту москвича в упрощенном порядке

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Более 10 тысяч жителей столицы оформили карту москвича для учащихся первых классов в упрощенном порядке. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил заместитель главы столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

— С 2019 года Москва проактивно предоставляет возможность оформить карту москвича для детей, которые поступили в первый класс. В этом году электронные уведомления с черновиком заявления, уже заполненным необходимыми сведениями, получили все родители будущих первоклассников, сведения о которых содержались в городских информационных системах, — рассказал замруководителя ведомства.

По его словам, благодаря цифровизации родители избавились от лишних забот в преддверии нового учебного года.

С 1 сентября в городе изготовили более 127 тысяч карт москвича для учащихся школ и колледжей. В основном ребята используют карту для прохода и питания в школах, а также льготного проезда в транспорте.

Генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин добавил, что ребята могут записать на карту москвича единый читательский билет в городские библиотеки, а также бесплатно посещать по ней более 110 музеев и выставочных залов по программе «Музеи — детям», передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице разработано множество цифровых услуг и сервисов, которые помогают родителям заботиться о здоровье детей, обеспечивать их образование и получать городские меры поддержки.