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В России выявили 4460 новых случаев коронавируса за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 4460 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 4460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» во вторник, 21 ноября.

За указанный период в стране подтвердили 59 летальных исходов от коронавируса. При этом 1434 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за сутки полностью выздоровели 6444 пациента, отмечается на портале.

В России выявили 4460 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве», что гибридный вирус свиного гриппа и коронавируса теоретически может возникнуть, но предсказать исход подобного скрещивания сегодня крайне сложно. По ее словам, свиной грипп невозможно отличить от обычной формы без клинических исследований.

До этого «Вечерняя Москва» решила выяснить, как повторное заражение коронавирусом влияет на здоровье. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин уточнил, что ковид провоцирует целый ряд заболеваний, которые наносят все больше вреда при каждом последующем заражении.

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