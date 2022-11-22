Индекс стоимости продуктов для завтрака в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта

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«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), демонстрирующий объективную картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине ноября вырос на 4,7 пункта по сравнению со второй половиной октября и составил 103,8 пункта.

Для подобного расчета аналитики составили перечень из семи следующих товаров: батон (400 граммов);—ветчина (200 граммов);—огурцы (500 граммов). Специалисты не забыли и про молочную продукцию, поэтому внесли 180 граммов сливочного масла и 200 граммов сыра в список. В качестве ингредиентов к утреннему напитку аналитики представили 95 граммов растворимого кофе и один килограмм сахара.

За первые две недели ноября средний чек вырос по батону на 17 процентов, примерно до 35 рублей, растворимому кофе на 15 процентов, до 307 рублей, сахару на 8 процентов, до 71 рубля, огурцам на 7 процентов, до 85 рублей и сыру на 1 процент, до 155 рублей.

При этом показатели снизились по ветчине на целых 8 процентов, до 120 рублей и сливочному маслу на 7 процентов, до 144 рублей. Таким образом, аналитики зафиксировали рост индекса за рассматриваемый период на 4,7 пункта, который в общей сложности составил 103,8 пункта, передает РИА Новости.

Специалисты считают, что подобная тенденция связана с увеличением спроса на кофе, сахар и батоны, которые большими объемами покупали в период длинных выходных ноября, а также в связи с погодным фактором — установлением низких температур.

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