Служебная собака обнаружила у злоумышленника килограмм наркотиков

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Служебная собака приняла активное участие в поиске наркотиков в квартире у подозреваемого. Об этом рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.
По его словам, по подозрению в причастности к сбыту наркотиков был задержан 27-летний иностранец. В обыске в квартире у подозреваемого, расположенной на Ставропольской улице, участвовала бельгийская овчарка по кличке Фортуна. Она обнаружила четыре свертка с неизвестным порошком, а также пакет с растительным веществом. Позже экспертиза показала, что в свертках был героин массой 300 граммов, а в пакете был гашиш, общая масса которого равнялась 788 граммам.
По данному факту были возбуждены уголовные дела. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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