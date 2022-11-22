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Служебная собака обнаружила у злоумышленника килограмм наркотиков

Степан Жирнов

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Служебная собака обнаружила у злоумышленника килограмм наркотиков
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

Служебная собака приняла активное участие в поиске наркотиков в квартире у подозреваемого. Об этом рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.

По его словам, по подозрению в причастности к сбыту наркотиков был задержан 27-летний иностранец. В обыске в квартире у подозреваемого, расположенной на Ставропольской улице, участвовала бельгийская овчарка по кличке Фортуна. Она обнаружила четыре свертка с неизвестным порошком, а также пакет с растительным веществом. Позже экспертиза показала, что в свертках был героин массой 300 граммов, а в пакете был гашиш, общая масса которого равнялась 788 граммам.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту были возбуждены уголовные дела. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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