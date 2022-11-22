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Психотерапевт назвала развод возможной причиной панических атак у Гагариной

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Общество
Психотерапевт назвала развод возможной причиной панических атак у Гагариной
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Недавно российская певица Полина Гагарина рассказала, что четыре года боролась с паническими атаками, которые настигали ее в самые неподходящие моменты. Врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова в беседе с «Вечерней Москвой» выразила мнение, что спровоцировать их возникновение мог развод, а также отсутствие полноценного отдыха.

— Над красивой обложкой, которую зрители видят на сцене, приходится долго работать. Это всегда тяжелый труд: гастроли, недосыпы, долгие перелеты, отсутствие нормированных приемов пищи, — пояснила специалист.

Помимо напряженного графика, переживания из-за развода могли поспособствовать тому, что психика певицы перестала справляться. В связи с этим мозг не получает достаточное количество отдыха, и могли появиться панические атаки, объяснила Жесткова.

О чем еще могли сигнализировать панические атаки и как Гагарина с ними справилась — выяснила «Вечерняя Москва».

Также кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», что в случае панической атаки важно как можно быстрее нормализовать дыхание, по возможности стоит выпить успокоительные.

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