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Приметы и советы

Мошенники нашли новый способ обмана россиян в мессенджерах

Евгений Жуков
Общество
Мошенники нашли новый способ обмана россиян в мессенджерах
Фото: shutterstock

С недавних пор интернет-мошенники стали чаще использовать мессенджеры для обмана россиян, распространяя ссылки на фейковые онлайн-казино и инвестиционные платформы. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе компании «МегаФон».

Чаще всего злоумышленники отправляют сообщения со ссылками, предлагая пользователям принять участие в розыгрыше.

— Нужно всего лишь ответить на несколько примитивных вопросов. Для получения приза вас попросят поделиться ссылкой на эту акцию со списком контактов, — объяснил эксперт по расследованиям фрод-инцидентов компании Борис Лопатин.

Затем для получения приза мошенники просят пользователей мессенджеров перевести определенную «комиссию» и сообщить данные банковской карты.

Особенность подобной схемы, по словам специалиста, заключается в требовании мошенников разослать ссылку своим контактам. В следствие чего пользователи получают адреса вредоносных ресурсов от своих родственников, друзей и знакомых, что притупляет бдительность потенциальной жертвы, передает Газета.ru.

9 ноября крупная компания в сфере защиты информации зафиксировала новый вид мошенничества. Жулики рассылают пользователям письма от имени правоохранителей и других госорганов с предупреждением о хакерских атаках. «Вечерняя Москва» узнала, как работают аферисты по новой схеме.

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