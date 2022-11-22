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Полковник США обвинил украинскую армию в обстрелах мирных жителей

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Полковник США обвинил украинскую армию в обстрелах мирных жителей
Фото: gur.gov.ua

Украинская армия обстреливает мирное население и гражданскую инфраструктуру в Донбассе. Такое заявление сделал во вторник, 22 ноября, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

— Русские не стремятся нанести ущерб гражданским, но есть немало свидетельств с другой стороны, как HIMARS использовались для ударов по гражданским в Донецке, Луганске, Крыму, — заявил он.

По словам Макгрегора, российские солдаты действуют очень благоразумно и стараются свести к минимуму разрушения. Бывший полковник напомнил, что это кардинально отличается от действий американской армии в Косове. Об этом он рассказал на YouTube-канале The Grayzone.

В последнее время все чаще звучат обвинения в военных преступлениях в адрес ВСУ. Так, 18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела российских военнослужащих.

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