Собянин принял участие в заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС России

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 22 ноября.

Заседание прошло в формате видеоконференции. В пресс-службе отметили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время мероприятия заявил, что для поддержки потребностей военных могут задействовать представителей малого и среднего бизнеса.

— У нас только часть требуемой продукции носит закрытый характер, она производится на специализированных предприятиях. Остальное вполне могут освоить и частные компании... Их инициатива... будет способствовать насыщению спроса нужными элементами в самых разных областях — по обмундированию, средствам индивидуальной защиты, другой продукции, — сказал премьер.

По его словам, многие представители малого и среднего бизнеса уже выразили готовность помогать российской армии.

На заседании был определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков, а также обсуждались дополнительные социальные меры поддержки, в том числе двойной размер стажа для назначения пенсии мобилизованным и гарантии для военных пенсионеров, желающих вернуться в армию, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 ноября Собянин заявил, что возглавляемая им рабочая группа Госсовета по вопросам специальной военной операции ведет слаженную командную работу. По его словам, группа обсуждает проблемы, связанные с выполнением указов президента, а также решает вопросы, которые возникают у регионов.