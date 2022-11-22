Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Французам разрешили заправлять машины использованным маслом для фритюра

Евгений Белоусов
В мире
Французам разрешили заправлять машины использованным маслом для фритюра
Фото: Unsplash

Французский Сенат разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила газета La Tribune.

— По мнению экологов, из 10 литров отработанного масла, правильно декантированного и отфильтрованного, можно получить восемь литров топлива, — утверждается в материале.

К такому решению сенат пришел из соображений экологии. Так, при использовании отработанного масла будет выделяться на 90 процентов меньше парниковых газов, в отличие от дизельного топлива. Кроме того, использование масла для фритюра обойдется гораздо дешевле, нежели ископаемое топливо.

Недавно американское издание The New York Times сообщило, что «показуха» в вопросах экологии со стороны США и ЕС вызывает смех. Отмечается, что западные станы делают вид, что у них получится избавиться от значительных выбросов и легко «перепрыгнуть к возобновляемой энергетике».

Автоматизированная система мониторинга воздуха (АСМВ) Московского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефть» признана лучшим в России проектом в области цифровизации экологии на ежегодном всероссийском конкурсе «Надежный партнер — Экология». Конкурс проводился Российским экологическим обществом при поддержке Минприроды, Минэнерго России и правительства Москвы.

Экология Автомобили Франция топливо
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения