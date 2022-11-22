Французам разрешили заправлять машины использованным маслом для фритюра

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Французский Сенат разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила газета La Tribune.

— По мнению экологов, из 10 литров отработанного масла, правильно декантированного и отфильтрованного, можно получить восемь литров топлива, — утверждается в материале.

К такому решению сенат пришел из соображений экологии. Так, при использовании отработанного масла будет выделяться на 90 процентов меньше парниковых газов, в отличие от дизельного топлива. Кроме того, использование масла для фритюра обойдется гораздо дешевле, нежели ископаемое топливо.

Недавно американское издание The New York Times сообщило, что «показуха» в вопросах экологии со стороны США и ЕС вызывает смех. Отмечается, что западные станы делают вид, что у них получится избавиться от значительных выбросов и легко «перепрыгнуть к возобновляемой энергетике».

Автоматизированная система мониторинга воздуха (АСМВ) Московского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефть» признана лучшим в России проектом в области цифровизации экологии на ежегодном всероссийском конкурсе «Надежный партнер — Экология». Конкурс проводился Российским экологическим обществом при поддержке Минприроды, Минэнерго России и правительства Москвы.