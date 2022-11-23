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Сборная Франции разгромила Австралию на старте чемпионата мира по футболу

Юлия Курганова
Спорт
Сборная Франции разгромила Австралию на старте чемпионата мира по футболу
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Французская сборная разгромила команду Австралии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча группы D закончилась во вторник, 22 ноября, со счетом 4:1. Единственный гол у австралийской сборной забил Крейг Гудвин. У французов отличились Килиан Мбаппе, Адриен Рабио и Оливье Жиру, который оформил дубль.

Кроме Австралии и Франции, в группе D выступают сборные Дании и Туниса. 22 ноября они сыграли вничью 0:0 на старте турнира.

Команда Франции, которая является действующим чемпионом мира, далее встретится с Данией. Матч начнется в субботу, 26 ноября, в 19:00 по московскому времени. Австралия в этот же день сыграет с Тунисом в 13:00.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Российская сборная лишилась шансов на участие в соревнованиях из-за санкций Международной федерации футбола.

22 ноября капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал поражение в матче против Саудовской Аравии на недавнем мачте чемпионата мира в Катаре. По его словам, внезапное поражение должно сплотить сборную Аргентины, чтобы больше не допускать таких ошибок.

Франция Австралия Чемпионат мира по футболу
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