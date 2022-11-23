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Реакция западных стран на инцидент с падением украинской ракеты в Польше и на заявления президента Украины Владимира Зеленского показала готовность «простить» Киеву абсолютно все, кроме самостоятельных переговоров с РФ. Такое мнение высказал обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.

Он отметил, что Зеленский сразу же «ухватился за возможность выпросить больше помощи» от Запада, призвав применить пятую статью устава Североатлантического альянса. При этом опасность того, что конфликт выйдет из-под контроля и приведет к «третье мировой или ядерной войне, никоим образом не сдержала Зеленского».

Когда оказалось, что снаряд был украинским, НАТО и даже Польша ничего не заявили о пересмотре явно неограниченной помощи Украине, а секретарь блока Йенс Столтенберг «едва не вывернулся наизнанку, чтобы оправдать этот инцидент», сказано в статье.

Это, по мнению Девлина, говорит о том, что киевский режим получил «сигнал», что не лишится поддержки Запада, «что бы ни делал».

— Исключение составят самостоятельные попытки Украины урегулировать конфликт дипломатическим путем, — подчеркнул журналист, отметив, что украинский лидер продолжает «раздувать пламя войны» и отрицать причастность страны к случившемуся.

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