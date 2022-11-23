Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Европа не имеет права «уставать» от помощи Киеву

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Страны Европейского союза не имеют права «уставать» от поддержки Украины, потому что от конфликта до сих пор не устали даже украинцы. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-пресс-конференции.

— Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать, — передает его слова немецкое издание Die Zeit.

Кулеба призвал европейских коллег «отбросить все сомнения и усталость», чтобы в кратчайшие сроки согласовать девятый пакет санкций против России.

Еврокомиссия рассматривает расширение перечня лиц, в отношении которых могут быть введены ограничения в рамках нового пакета антироссийских санкций. Об этом 22 ноября сообщило американское издание Politico.

В материале говорится, что страны Европейского союза подготовили «длинные списки имен», которые в настоящее время анализируются профильными экспертами Еврокомиссии.

Попытки провести политику по изоляции России приведут к очень серьезным последствиям для государств Европы. Такое мнение высказал 20 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.