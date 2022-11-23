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Приметы и советы

Врач-диетолог Белоусова назвала особо опасный для печени продукт

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Врач-диетолог Белоусова назвала особо опасный для печени продукт
Фото: Pixabay

Неправильное питание, как и избыточное употребление спиртного зачастую приводит к серьезным нарушениям в работе печени. Об этом сообщила врач-диетолог Анна Белоусова.

Она рассказала, что продукты с высоким содержанием жиров несут большую нагрузку на печень. В частности, по ее словам, регулярное употребление сала увеличивает риск развития неинфекционного гепатита.

— Сало — это гипержировой продукт. После употребления сала печень начинает работать на износ, — рассказала медик в интервью радио Sputnik.

Она предупредила, что, систематически употребляя сало, можно попасть на операционный стол к хирургу. Чтобы избежать этой ситуации сало должно быть деликатесом, как черная икра.

Американские психологи с помощью исследования доказали, что продукты с высокой степенью обработки, вроде мороженого и чипсов, вызывают у человека зависимость. О том, какая еда еще может обладать таким эффектом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.

По словам специалиста, чаще всего взывают зависимость те продукты, которые при помощи добавок искусственно стимулируют центр удовольствия.

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