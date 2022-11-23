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Россияне стали тратить больше на сладкости, алкоголь и курение

Анастасия Колоскова
Экономика
Россияне стали тратить больше на сладкости, алкоголь и курение
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Траты россиян на покупку алкоголя, сигарет и сладостей во втором квартале этого года выросли 18,6 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании FinExpertiza на основе данных Росстата.

По данным экспертов, в среднем российская семья из трех человек тратит на сладости, алкоголь и табак до 3,5 тысячи рублей в месяц. Доля этой статьи в общих расходах увеличилась с 5 до 5,4 процента. При этом в отдельных регионах, например, в Москве и Ненецком автономном округе эти траты увеличились в 1,5 раза и более.

На этом фоне резко упали траты на посещение культурных и спортивных мероприятий — на 26,6 процента. Семья из трех человек выделяет на эту статью лишь 1910 рублей в месяц. Таким образом, доля развлечений в структуре общих трат упала с 4,4 до 2,9 процента.

Однако россияне увеличили расходы на рестораны, включая доставку готовых блюд на дом — на 15,3 процента, пишет Газета.ru.

До Нового года осталось чуть больше месяца, и сезонное повышение цен на продукты не за горами. Экономист Александр Цапликов рассказал «Вечерней Москве», что стоит прикупить уже сейчас, чтобы сэкономить.

Алкоголь Сладости Курение
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