Вице-премьер Молдавии назвал резервным оставшийся на Украине газ

Фото: Unsplash

Оставшиеся на Украине объемы газа, закупаемые у российской компании «Газпром», являются молдавскими резервными запасами. Об этом в среду, 23 ноября, вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну написал в своем Telegram-канале.

— Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной, — сообщил Спыну в своем Telegram-канале.

По словам политика, в общей сложности Молдавия накопила резерв в 200 миллионов кубометров газа в хранилищах соседних стран. Так, часть газовых запасов молдавское правительство направило в Румынию.

До этого эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, куда мог «пропасть» предназначенный для Молдавии российский газ.

По его словам, Украина вполне может под разными предлогами отбирать часть транзитного российского газа, предназначенного для Молдавии.

22 ноября Газпром зафиксировал на Украине оседание российского газа, который поставлялся в Молдавию.