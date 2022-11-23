Путин одобрил идею главы «Уралхима» о разблокировке удобрений

Фото: Администрация президента РФ

Российская Федерация готова расширить экспорт удобрений на мировые рынки. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по минеральным удобрениям, главой «Уралхима», являющегося крупнейшим в мире производителем удобрений, Дмитрием Мазепиным.

Российский лидер одобрил инициативу Мазепина о разблокировке ООН и Африканским союзом 265 тысяч тонн удобрений, которые производитель готов поставить бесплатно. По слова Путина, в этом вопросе государство окажет компании всю необходимую помощь.

Он напомнил Мазепину, что российская сторона контактирует с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и другими «соответствующими структурами», передает сайт Кремля.

Зерновая сделка с участием России продлена еще на четыре месяца. Москва получила от Киева обещание, что морской гуманитарный коридор не будет использоваться в военных целях. В чем смысл этого соглашения, кто может его сорвать и кому оно поможет — в материале «Вечерней Москвы».