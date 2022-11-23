Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин одобрил идею главы «Уралхима» о разблокировке удобрений

Анастасия Колоскова
Экономика
Путин одобрил идею главы «Уралхима» о разблокировке удобрений
Фото: Администрация президента РФ

Российская Федерация готова расширить экспорт удобрений на мировые рынки. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по минеральным удобрениям, главой «Уралхима», являющегося крупнейшим в мире производителем удобрений, Дмитрием Мазепиным.

Российский лидер одобрил инициативу Мазепина о разблокировке ООН и Африканским союзом 265 тысяч тонн удобрений, которые производитель готов поставить бесплатно. По слова Путина, в этом вопросе государство окажет компании всю необходимую помощь.

Он напомнил Мазепину, что российская сторона контактирует с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и другими «соответствующими структурами», передает сайт Кремля.

Зерновая сделка с участием России продлена еще на четыре месяца. Москва получила от Киева обещание, что морской гуманитарный коридор не будет использоваться в военных целях. В чем смысл этого соглашения, кто может его сорвать и кому оно поможет — в материале «Вечерней Москвы».

Россия Владимир Путин встреча
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения