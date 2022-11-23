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В России выявили 5631 новый случай COVID-19 за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 5631 новый случай COVID-19 за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в регионах России выявили 5631 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Так, за сутки в стране зафиксировали 54 летальных исхода от COVID-19. При этом 1235 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения с диагностированным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром врачей за указанный период полностью выздоровели 6785 человек, отмечается на портале.

В России выявили 5631 новый случай COVID-19 за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

Накануне главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов заявил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом на данный момент остается сложной и говорить о победе над болезнью в России пока рано.

До этого «Вечерняя Москва» решила выяснить, как повторное заражение коронавирусной инфекцией влияет на здоровье. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин уточнил, что ковид провоцирует целый ряд заболеваний, которые наносят все больше вреда при каждом последующем заражении.

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