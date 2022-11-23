Мужчина изнасиловал знакомую, будучи у нее в гостях на западе столицы

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Россия, Москва, Ельнинская улица Карта всех событий

На западе столицы мужчина пришел в гости к знакомой и изнасиловал ее. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 23 ноября.

По ее словам, инцидент произошел в квартире жилого дома на Ельнинской улице в районе Кунцево. Злоумышленник пришел в гости к своей знакомой. В какой-то момент мужчина набросился на пострадавшую, и, угрожая ее убить, изнасиловал хозяйку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера». Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний молодой человек. Его причастность к совершению преступления подтверждается проведенными следственными действиями.

В скором времени следствие попросит Кунцевский районный суд заключить фигуранта под стражу.

Другое изнасилование произошло на северо-западе столицы. Двое молодых людей надругались над девочкой-подростком.